Angesichts der Corona-Infektionswelle in China führen Frankreich und Großbritannien wie einige andere Länder eine Testpflicht für Reisende aus dem Land ein. Beim Abflug in China ist vom 1. Januar an ein höchstens 48 Stunden zurückliegender negativer Corona-Test erforderlich, teilte Frankreichs Gesundheitsminister François Braun am Freitagabend mit. Bei der Ankunft wird ein PCR-Test vorgenommen. Alle positiven Proben sollen analysiert werden. Auch Großbritannien führt Beschränkungen für Reisende aus der Volksrepublik ein. Diese müssten ab dem 5. Januar einen negativen Corona-Test vorweisen, teilte die britische Regierung mit. Spanien und Südkorea kündigten am Freitag ebenfalls Testpflichten an. Italien, die USA und Indien hatten zuvor schon Beschränkungen eingeführt oder angekündigt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das für Deutschland für "noch nicht notwendig".