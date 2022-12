Gegen Klimaschutz-Demonstranten sind wegen Aktionen wie Straßenblockaden allein in der Hauptstadt Berlin bereits 600 Bußgeldbescheide ergangen. Es gebe 2200 Strafanzeigen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. In knapp einem Jahr hätten die Aktivisten in Berlin in 276 Fällen Straßen blockiert. Dazu seien bis Mitte Dezember 42 weitere zum Teil strafbare Aktionen gekommen. Berlin ist einer der Schwerpunkte der Gruppierung Letzte Generation, die mit ihren Aktionen auf den sich verschärfenden Klimawandel aufmerksam machen will. In Stuttgart hatten Klimaaktivisten laut Polizei am Heiligabend vor, einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören. Der Plan wurde den Behörden aber vorher bekannt. Darum sei der Gottesdienst in der Stuttgarter Auferstehungskirche bereits am Vortag aufgezeichnet worden. An Heiligabend hätten acht Aktivisten nur eine verschlossene Kirche vorgefunden.