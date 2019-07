16. Juli 2019, 20:14 Uhr Präsidentin der EU-Kommission Knappe Mehrheit für von der Leyen

Mit nur neun Stimmen mehr als nötig wählen die Abgeordneten des Europaparlaments die Christdemokratin als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission. Als dringlichstes Problem nennt sie die Klimakrise.

Von Alexander Mühlauer , Brüssel

Ursula von der Leyen ist als erste Frau zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden. Bei einer geheimen Abstimmung am Dienstagabend im Europäischen Parlament in Straßburg sprachen sich 383 Abgeordnete für die CDU-Politikerin aus - das waren gerade einmal neun Stimmen mehr als nötig. Die scheidende Bundesverteidigungsministerin zeigte sich nach der Wahl erleichtert und appellierte an die Parlamentarier, künftig "konstruktiv" zusammenzuarbeiten. 327 Abgeordnete sprachen sich gegen sie aus, 22 enthielten sich, eine Stimme war ungültig. Dem Vernehmen nach erreichte von der Leyen die knappe Mehrheit mit den Stimmen von Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemokraten und kleineren Parteien wie etwa den italienischen Cinque Stelle. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Linken und der rechtspopulistischen ID hatten der Kandidatin bereits vor der Wahl eine Absage erteilt. Auch die 16 SPD-Abgeordneten blieben bei ihrer Ablehnung, weil von der Leyen nicht als Spitzenkandidatin bei der Europawahl angetreten war.

Mit von der Leyen besetzt Deutschland seit mehr als 50 Jahren wieder den Spitzenposten der Brüsseler Behörde. Sie wird am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. Die 60-Jährige hatte bis zuletzt um Stimmen gekämpft und am Vormittag mit einer couragierten Rede um Zustimmung geworben. "Wer dieses Europa schwächen, spalten oder ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin", rief die CDU-Politikerin den Abgeordneten zu. Wer Europa aber stärken wolle, der finde in ihr eine "leidenschaftliche Kämpferin" für die EU, erklärte von der Leyen.

Als dringlichstes Problem benannte von der Leyen die Klimakrise. Sie bekräftigte ihr Versprechen eines klimaneutralen Europas bis zum Jahr 2050. Bereits 2030 sollen die Kohlendioxid-Emissionen im Vergleich zu 1990 "um 50, wenn nicht 55 Prozent" sinken. Bislang haben sich die EU-Staaten auf ein Reduktionsziel von 40 Prozent geeinigt. Von der Leyen kündigte einen "Grünen Deal für Europa" an und versprach ein Klimagesetz, in dem das 50-Prozent-Ziel festgeschrieben werden soll. Um das zu erreichen, will sie Teile der Europäischen Investitionsbank in eine "Klimabank" umwandeln. Innerhalb von zehn Jahren sollen Investitionen in Höhe von einer Billion Euro angestoßen werden.

Ursula von der Leyen wird mit 383 Stimmen zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt. (Foto: Vincent Kessler/Reuters)

In Wirtschaftsfragen betonte die CDU-Politikerin die soziale Komponente: "Nicht die Menschen dienen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft dient den Menschen." So will sie sich dafür einsetzen, dass jeder Arbeitnehmer mit einer Vollzeitstelle auch Anspruch auf einen Mindestlohn hat. Im Fall von ökonomischen Schocks soll eine Arbeitslosenrückversicherung soziale Härten abfedern. Nach von der Leyens Willen sollen große Digitalkonzerne in Europa stärker besteuert werden.

In der festgefahrenen Debatte über eine europäische Asylreform plädierte von der Leyen für einen neuen Anlauf. Sie will sich zudem dafür einsetzen, die Grenzschutzagentur Frontex bereits bis 2024 mit 10 000 Beamten auszustatten; und nicht erst drei Jahre später, wie es die EU-Staaten bislang vereinbart haben. Von der Leyen bekannte sich ausdrücklich zur Seenotrettung im Mittelmeer. Auf See sei es "die rechtliche und moralische Pflicht, Menschenleben zu retten", sagte sie.

An die Sozialdemokraten und Liberalen gerichtet, betonte von der Leyen, dass sie Verstöße gegen die Rechtsstaatsprinzipien der EU entschieden ahnden werde. Vor ihrem Aufritt im Parlament hatten mehrere Abgeordnete die Kandidatin davor gewarnt, nachgiebiger gegenüber den umstrittenen Justizreformen in Polen und Ungarn zu sein, weil sie womöglich die Stimmen osteuropäischer Parlamentarier benötige. Von der Leyen bekräftigte, dass sie sich für einen neuen Rechtsstaatsmechanismus einsetzen wolle.

Geht es nach ihr, sollen Entscheidungen in der Außenpolitik künftig mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Die EU soll so handlungsfähiger auftreten. "Die Welt fordert mehr Europa. Die Welt braucht mehr Europa", sagte von der Leyen. Die Europäische Union werde weiter transatlantisch sein, aber "europäischer" werden. Drei Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens zeigte sich von der Leyen offen für eine weitere Verschiebung des Brexits. Sollte es "gute Gründe" dafür geben, wäre sie bereit zu einer Verlängerung über den 31. Oktober hinaus.

Die neue Kommissionspräsidentin will das Kommissarskollegium paritätisch besetzen. Seit 1958 hat es 183 Kommissare gegeben, darunter nur 35 Frauen. Das seien weniger als 20 Prozent, sagte von der Leyen und fügte hinzu: "Wir repräsentieren die Hälfte unserer Bevölkerung. Wir wollen unseren gerechten Anteil." Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass mit ihr erstmals eine Frau als Kommissionspräsidentin nominiert worden war.

Um die Demokratie in Europa zu stärken, kündigte von der Leyen eine zweijährige "Konferenz über die Zukunft Europas" an. Von 2020 an will sie mit den EU-Institutionen und den Bürgern darüber diskutieren, wie das Spitzenkandidaten-Verfahren reformiert werden kann. Von der Leyen will sich auch für transnationale Listen sowie für ein Initiativrecht des Europaparlaments einsetzen.