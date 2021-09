Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung ist zur diesjährigen Bundestagswahl so häufig genutzt worden wie nie zuvor. Das Online-Tool, mit dem Nutzer ihre Positionen mit denen der zur Wahl antretenden Parteien abgleichen konnten, wurde in der Zeit vom 2. bis 26. September insgesamt 21,3 Millionen Mal durchgespielt, wie die Bundeszentrale mitteilte. Zur Bundestagswahl 2017 wurde der Wahl-O-Mat insgesamt 15,7 Millionen Mal genutzt. Das war ein Anstieg um 35 Prozent. Der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger, betonte, der Wahl-O-Mat sei eines der wichtigsten Informationsangebote im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 gewesen. "Mit dem Wahl-O-Mat macht das auch noch Spaß!" Der Wahl-O-Mat ging erstmals 2002 an den Start und wurde seither vor mehr als 50 Wahlen etwa 100 Millionen Mal genutzt.