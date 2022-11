Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) feiert an diesem Freitag in Bonn ihren 70. Geburtstag. Bei ihrer Gründung 1952 hieß sie noch "Bundeszentrale für Heimatdienst" - in Anlehnung an die "Reichszentrale" der Weimarer Republik diente sie der demokratischen Umerziehung und anfangs besonders dem Antikommunismus. In ihren legendären "Schwarzen Heften", den Informationen zur politischen Bildung, und in vielen anderen Foren verbreitet die BpB, die zum Geschäftsbereich des Innenministeriums gehört, Wissen über Politik und Zeitgeschichte. Ein besonders beliebtes Format ist die Wahlentscheidungshilfe "Wahl-O-Mat". Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen Jahresetat von gut 82 Millionen Euro und etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Präsident heißt seit dem Jahr 2000 Thomas Krüger.