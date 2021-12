Wer das Funktionieren der Demokratie schon für beinahe selbstverständlich hält, dem hilft der vergleichende Blick. Ein führender Vertreter einer vergleichenden Politikwissenschaft war Klaus von Beyme. Von seinen zahllosen Monografien, die sich mit dem Föderalismus und Parteien, mit Russland und Italien, mit Kunst- und Ideengeschichte beschäftigten, sind seine Handbücher "Das politische System der Bundesrepublik" und "Die politischen Theorien der Gegenwart" zu Standardwerken für mehrere Generationen geworden. Aus Schlesien stämmig, war er nach Abitur in Celle und einer Verlagslehre wohl der einzige der bedeutenden Politologen der Nachkriegs-Republik, der in Moskau und in Harvard studiert hatte. Klaus von Beyme, politisch ein liberaler Sozialdemokrat, ist nun im Alter von 87 Jahren in Heidelberg gestorben, wo er seit 1974 als Professor ein beliebter Lehrer gewesen war.