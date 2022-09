Wirtschaftsminister Robert Habeck ist laut einer Umfrage nicht mehr beliebtester Politiker in Deutschland. Er verlor in einer Erhebung des Instituts Insa für die Bild-Zeitung sechs Punkte und fiel von Platz eins auf Platz sechs. Vorne liegt nun seine grüne Parteifreundin Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, die aber auch leicht an Zustimmung verliert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steigt von Platz vier auf Platz zwei. CDU-Chef Friedrich Merz verbessert sich von Platz zehn auf Platz acht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legt ebenfalls auf Platz acht zu. Bei der Parteienpräferenz liegt die Union laut der Umfrage mit 28 Prozent deutlich vorne, die Grünen verlieren leicht und kommen auf 20 Prozent. Die SPD liegt bei 18, die FDP bei acht und die AfD bei 13,5 Prozent. Die Linke würde mit 5,5 Prozent wieder in den Bundestag einziehen.