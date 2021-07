Nach dem Wirbel um das Buch der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wachsen unter den Wählern Zweifel an ihrer Eignung für das Amt der Regierungschefin. Laut dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen halten nur noch 24 Prozent Baerbock für eine geeignete Kanzlerin, fünf Prozentpunkte weniger als im Juni. Ihrem Unions-Konkurrenten Armin Laschet trauen 47 Prozent zu, dass er Kanzler kann, dem Kandidaten der SPD und jetzigen Vizekanzler Olaf Scholz gar 51 Prozent. Um eine Bewertung der Person gebeten, gaben die Befragten Baerbock als einziger unter den wichtigsten Politikern im Schnitt eine negative Note, nämlich minus 0,5. Im Mai hatte die Grünen-Chefin noch bei plus 0,5 gelegen. Zum Vergleich: Ihr Co-Parteivorsitzender Robert Habeck kam nun auf einen Wert von plus 0,8. Unter den drei Kanzlerkandidaten am höchsten stuften die Befragten den Sozialdemokraten Scholz mit 1,0 ein, dem CDU-Mann Laschet gaben sie 0,5. Unangefochten oben steht jedoch die Amtsinhaberin: Angela Merkel (CDU) mit einem Wert von 2,5.