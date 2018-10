19. Oktober 2018, 18:54 Uhr Politbarometer Union und SPD weiter im Umfragetief

Die Talfahrt der Sozialdemokraten nimmt kein Ende: Sie rutschen auf den schlechtesten gemessenen Wert. Nur ein einziges Bündnis hätte im Moment eine Mehrheit im Bundestag.

Union und SPD stecken fest im Umfragetief. Im am Freitag veröffentlichten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen kamen CDU und CSU auf lediglich 27 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der vorangegangenen Umfrage. Die SPD rutschte sogar um drei Prozentpunkte ab auf nur noch 14 Prozent. Für beide waren dies die schlechtesten jemals in der Erhebung gemessenen Werte. Momentan hätte von allen denkbaren Bündnissen nur eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen eine Mehrheit im Bundestag. Schuld an den Problemen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD wiesen 39 Prozent der CSU zu, sieben Prozent der CDU und acht Prozent der SPD.