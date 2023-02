Im ersten "Politikbarometer" nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin hat die Union deutschlandweit an Gunst gewonnen. In der Umfrage, die die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF veranstaltet, erreichen CDU und CSU bei der "Sonntagsfrage" 30 Prozent. Die übrigen Parteien sind konstant oder verlieren nur leicht an Zustimmung. 77 Prozent der Befragten glauben, dass die Schwäche der FDP, die sich bei mehreren Landtagswahlen gezeigt hatte, länger anhalten wird. Als beliebtester Politiker wurde unversehens Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bewertet.