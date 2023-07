Angesichts der Stärke der AfD finden Ideenspiele in der CDU wachsende Zustimmung, in Ostdeutschland notfalls auch mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. 60 Prozent aller Befragten in dem am Freitag veröffentlichten neuen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen fänden dies richtig. Auch bei den CDU-Anhängern äußern 50 Prozent Zustimmung - 47 Prozent lehnen dies aber ab.

Die CDU schließt bisher eine Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei auf Landes- und Bundesebene aus. Bisher hatten nur vereinzelt CD-Politiker aus Ostdeutschland diese Idee ins Spiel gebracht. Für ganz Deutschland sieht das Politbarometer die Kanzlerpartei SPD derzeit bei 17 Prozent Zustimmung (minus ein Prozentpunkt), CDU/CSU bei 27 Prozent (minus eins). Die AfD käme demnach auf einen neuen Höchstwert im Politbarometer mit 20 Prozent (plus eins), die Grünen würden unverändert bei 16 Prozent bleiben. Die FDP liegt bei sieben Prozent und die Linken könnten mit nur noch vier Prozent (minus eins) den Einzug in den Bundestag verfehlen.