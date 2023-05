Polen hat nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit der Ausbildung von ukrainischen Kampfpiloten begonnen. "Ich freue mich, dass endlich die Ausbildung der Piloten für die F-16 in mehreren Ländern begonnen hat", sagte er am Dienstag in Brüssel. Auf Nachfrage nannte er Polen als Beispiel. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dankte den beteiligten Staaten. Dies schaffe die Gelegenheit, später auch eine Entscheidung über die Lieferung zu treffen, sagte der Norweger in Brüssel. Die EU-Staaten haben nach Darstellung Borrells zudem 220 000 Artilleriegeschosse und 1300 Raketen der Ukraine bereitgestellt. Dies sei im Rahmen des ersten Teiles eines Munitionsplans erfolgt.