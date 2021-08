Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat einen seiner Stellvertreter entlassen, den bisherigen Entwicklungsminister Jarosław Gowin. Dies teilte Regierungssprecher Piotr Müller am Dienstag in Warschau mit. Gowin und die Abgeordneten seiner Gruppierung hätten nicht ausreichend an Reformen der Regierungspartei PiS mitgearbeitet. Gowin ist gegen eine Änderung des Rundfunkgesetzes, weil sie aus seiner Sicht die Beziehungen zu den USA belastet. Demnach dürften Firmen mit Sitz außerhalb Europas keine Rundfunklizenzen mehr erhalten. Am Dienstagabend demonstrierten mehrere Tausend Menschen gegen das Gesetz. An diesem Mittwoch will das Parlament darüber abstimmen.