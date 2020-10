Bei Protesten gegen die Verschärfung des polnischen Abtreibungsgesetzes sind nach Angaben der Polizei 15 Menschen festgenommen worden. 14 befanden sich nach Angaben des Sprechers der Warschauer Polizei am Freitag noch in Gewahrsam. Hunderte Menschen hatten am Donnerstag in der Hauptstadt zunächst vor dem Verfassungsgericht, dann vor den Büros der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sowie dem Anwesen des PiS-Chefs und Vizeministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski gegen die Gesetzesverschärfung demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Für Samstag haben Aktivisten weitere Proteste angekündigt. Das von der Regierung kontrollierte polnische Verfassungsgericht hatte die Abtreibung menschlicher Föten mit angeborenen Fehlbildungen zuvor für verfassungswidrig erklärt. Bislang waren Abtreibungen bei schweren Fehlbildungen bei ungeborenen Kindern in Polen gesetzlich erlaubt. Das katholisch geprägte Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas.