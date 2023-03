Wegen Beihilfe zu einer Abtreibung hat ein Warschauer Gericht die 47-jährige Justyna Wydrzyńska am Dienstag zu acht Monaten Sozialdienst verurteilt. Wydrzyńska hatte vor 16 Jahren die Freiwilligenorganisation "Aborcyjny Dream Team" gegründet, die Frauen berät, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen. Abtreibungen sind in Polen nur nach Vergewaltigungen erlaubt und wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. 2020 hatte Wydrzyńska einer Frau Abtreibungsmedikamente mit der Post geschickt, deren Ehemann hatte Wydrzyńska angezeigt. Die Frau hatte angegeben, mit ihrem gewalttätigen Partner kein weiteres Kind zu wollen, die Medikamente nahm sie nicht ein. Die fundamentalistisch katholische Organisation "Ordo Iuris" war als Nebenkläger für das "ungeborene Leben" aufgetreten und hatte ein Jahr Gefängnis gefordert.