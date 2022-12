Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Ende 2021 etwa 4,96 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes. Das waren 830 000 Personen oder 20 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Laut Behörde liegt der Anstieg auch darin begründet, dass der Begriff "pflegebedürftig" seit 2017 weiter gefasst ist und dadurch mehr Personen als pflegebedürftig eingestuft werden. So seien zahlreiche Personen - geschätzt 160 000 - mit Pflegegrad 1 bisher nicht erfasst gewesen. Die meisten Pflegebedürftigen, 84 Prozent oder 4,17 Millionen, wurden Ende 2021 zu Hause versorgt. 16 Prozent oder 790 000 Menschen wurden in Pflegeheimen betreut. Im Vergleich zum Dezember 2019 sank die Zahl der in Heimen Versorgten um drei Prozent oder 25 000 Personen. Dafür stieg die Zahl derjenigen, die zu Hause von Angehörigen oder ambulanten Diensten versorgt wurden. 62 Prozent der Pflegebedürftigen waren weiblich.