Die Linke will die Klimawende beschleunigen und zugleich das Portemonnaie von Menschen mit wenig Geld schonen. So soll der Kohleausstieg 2030 abgeschlossen sein und Deutschland schon 2035 klimaneutral wirtschaften - zehn Jahre früher als von der Bundesregierung geplant. Das fordern die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow in einem am Samstag veröffentlichten Papier. "Die Linke wird gebraucht", sagte Wissler beim digitalen Jahresauftakt ihrer Partei. Hennig-Wellsow forderte ihre Partei am Sonntag bei einem Online-Parteitag der Brandenburger Linken zu Geschlossenheit auf, übte aber auch Selbstkritik: "Wir wissen seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass es nicht nur auf der Bundesebene kriselt."