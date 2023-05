In Paraguay bleiben die Konservativen an der Macht. Der Kandidat der Colorado-Partei, Santiago Peña, 44, lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit 42,7 Prozent klar vor dem Mitte-Links-Rivalen Efraín Alegre. "Nach Jahren wirtschaftlicher Stagnation und des Haushaltsdefizits haben wir viel zu tun", sagte der Wirtschaftswissenschaftler nach der Wahl als Präsident. In dem südamerikanischen Land ist das Staatsoberhaupt auch Regierungschef. Die seit 75 Jahren mit nur fünfjähriger Unterbrechung regierenden Colorados schnitten auch bei den Kongress- und Gouverneurs-Wahlen gut ab. In einigen Provinzen erzielten ihre Vertreter unerreichte Mehrheiten und lagen weit vor den Oppositionskandidaten. Wirtschaftslage und Korruptionsvorwürfe dominierten den Wahlkampf.