Die Zahl der angemeldeten Prostituierten ist zurückgegangen. Ende vergangenen Jahres waren bei den Behörden in Deutschland rund 23 700 Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz gültig registriert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Zudem hatten Ende 2021 wie im Vorjahr 2290 Prostitutionsgewerbe eine erteilte oder vorläufige Erlaubnis nach dem seit 1. Juli 2017 geltenden Gesetz. Nur 4 500 Prostituierte hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Ausübung der Prostitution in den Jahren 2020 und 2021 erschwert oder untersagt. Diese Gründe dürften für den Rückgang der Zahl der angemeldeten Prostituierten verantwortlich sein. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren noch etwa 40 400 Prostituierte registriert .