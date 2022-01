Tschechien macht seine Entscheidung für eine Impfpflicht für Senioren und bestimmte Berufsgruppen wieder rückgängig. Es werde unter seiner Regierung keine Impfpflicht geben, versicherte der neue Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag. Man wolle die Gräben in der Gesellschaft nicht vertiefen, sagte der liberalkonservative Politiker. Die Vorgängerregierung unter Andrej Babiš hatte die begrenzte Impfpflicht im Dezember als eine ihrer letzten Handlungen beschlossen.