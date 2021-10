Thailand will sich am 1. November für Flugreisende aus Deutschland und 45 weiteren Ländern mit geringem Corona-Risiko öffnen. Bisher standen nur zehn Staaten auf der Liste. Neben Deutschland und anderen EU-Ländern sowie der Schweiz stehen auch die die USA auf der Liste. Reisende müssten vollständig geimpft und vor Abflug negativ auf das Corona-Virus getestet sein. Nach Ankunft ist ein weiterer Test Pflicht. Bisher sind 17 Orte für Tourismus geöffnet. In Thailand sind bisher nur etwa 38 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft.