Weil in Österreich die Zahl der Impfungen eingebrochen ist, erwägt das Land nun die Einführung einer Impfprämie. Der Sieben-Tage-Schnitt ist auf täglich 36 000 gesunken, die meisten davon Auffrischungsimpfungen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte, alles, was dazu beitrage, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, bevor die Impfpflicht in Kraft trete, sei "ein positives Signal". Zuletzt hatte die SPÖ einen 500-Euro-Gutschein für alle gefordert, die sich ein drittes Mal impfen lassen. Er halte es für einen "sehr guten Zugang", auf positive Art zur Impfung zu motivieren - "in welcher Höhe und in welcher Form, da sollen sich die Expertinnen und Experten Gedanken machen", so Nehammer.