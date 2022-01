Mehr als 20 000 Menschen sind am Montag in zahlreichen deutschen Städten erneut gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, oft bei nicht genehmigten, sogenannten "Spaziergängen". In Magdeburg ist es dabei auch zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizeiinspektion der Landeshauptstadt sprach von durchbrochenen Polizeiketten, Flaschenwürfen auf Beamte und Pyrotechnik. Nach ersten Erkenntnissen wurden Polizisten aber nicht verletzt. In Nürnberg demonstrierten fast 3000 Menschen gegen die Corona-Politik, doppelt so viele wie erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich nach Angaben eines Polizeisprechers knapp 10 000 Menschen in mehr als 20 Städten an angemeldeten Lichterspaziergängen, Kundgebungen sowie nicht angemeldeten Schweigemärschen. Auch in Thüringen und Baden-Württemberg gab es Proteste.