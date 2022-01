Die Organspende-Zahlen in Deutschland sind 2021 trotz Corona weiter stabil geblieben. Im vergangenen Jahr spendeten 933 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das sind 20 Menschen oder 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Mittwoch mitteilte. Die Spenderate stieg von 11,0 auf 11,2 Spender pro eine Million Einwohner. Zugleich ging die Zahl der postmortal entnommenen Organe mit 2905 im Vergleich zum Jahr 2020 (2941) jedoch um 1,2 Prozent zurück. Zu diesen 2905 Organen zählten 1492 Nieren, 742 Lebern, 310 Herzen, 299 Lungen, 57 Bauchspeicheldrüsen und fünf Därme. Insgesamt blieben die Organspende- und Transplantationszahlen () somit im Jahr 2021 wie bereits in 2020 auf dem annähernd gleichen Niveau von 2019, dem Jahr vor der Coronavirus-Pandemie.