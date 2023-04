Von Delna Antia

Felix ist acht Jahre alt. Kurz vor Ostern saß er das erste Mal in einem Klassenzimmer. Aus Neugierde. Er wollte wissen, wie das in einer Schule so ist. Denn Schule kennt Felix, dessen echten Namen seine Mutter wie auch ihren eigenen nicht in der Zeitung lesen möchte, nur aus Geschichten. Er selbst wird von seiner Mutter unterrichtet. Mit Erfolg, sein letztes "Externisten"-Zeugnis - also das Zeugnis für Kinder im Hausunterricht - war voller Einser.