Von CWE, Düsseldorf

Neuer SPD-Oppositionsführer in Nordrhein-Westfalen ist Jochen Ott. Der 49-jährige Bildungsexperte setzte sich am Dienstag in Düsseldorf gegen zwei Mitbewerber durch. Zuvor hatte er seinen Fraktionskollegen versprochen hatte, er wolle "mit Emotion, Leidenschaft und auch Angriffsbewusstsein" die schwarz-grüne Regierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellen. Seine Partei solle für Schwarz-Grün "zu einer Zumutung werden." Der streitlustige Debattenredner, Buchautor und Lehrer hatte mit 26 Jahren die Führung der Kölner SPD übernommen; 2015 verlor er die Wahl zur Oberbürgermeisterin gegen die parteilose Henriette Reker. Otts Vorgänger Thomas Kutschaty hatte Ende März die Führung des zerstrittenen SPD-Landesverbandes und der Fraktion aufgegeben. NRW-SPD-Chef will Ott nicht werden.