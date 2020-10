Die Präsidentenwahl in der international nicht anerkannten Republik Nordzypern muss in einer Stichwahl am kommenden Sonntag entschieden werden. Der amtierende Präsident der geteilten Mittelmeerinsel, Mustafa Akıncı, erhielt am Sonntag nach vorläufigem Endergebnis 29,8 Prozent der Stimmen, wie der Staatssender BRT berichtete. Er lag damit hinter seinem Herausforderer, dem Regierungschef Ersin Tatar von der konservativen Nationalen Einheitspartei (UBP), der auf 32,4 Prozent der Stimmen kam. Akinci setzt sich wie der Drittplatzierte Tufan Erhürman für eine Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel ein in einem Bundesstaat türkischer und griechischer Zyprer. Tatar, der von der Türkei unterstützt wird, will dagegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Laut Umfragen hat für die Mehrheit der Bevölkerung ein Friedensabkommen Priorität, mit dem die seit 46 Jahren andauernde internationale Isolation des Nordens beendet werden könnte.