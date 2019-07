26. Juli 2019, 18:46 Uhr Nordkorea Warnung an Seoul

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un hat die neuen Raketentests seines Landes als Warnung an Südkorea bezeichnet. Man habe keine andere Wahl, als "unablässig übermächtige Waffensysteme" zu entwickeln, um den "potenziellen und direkten Bedrohungen" aus dem Süden zu begegnen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Präsidenten am Freitag. Die Regierung in Seoul rede zwar vom Frieden, importiere jedoch neue Waffen und halte Militärübungen ab. Das wurde von Beobachtern als Warnung an die USA verstanden.