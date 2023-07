Beim nordkoreanischen Raketentest vom Mittwoch hat es sich nach Angaben der Führung in Pjöngjang um eine neuartige Langstreckenrakete mit Feststoffantrieb gehandelt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, die Rakete des Typs Hwasong-18 sei über 74 Minuten in der Luft gewesen - und damit so lange wie kein anderes nordkoreanisches Geschoss zuvor. Die Hwasong-18 wurde erstmals im April zu Testzwecken eingesetzt. Es ist die erste Interkontinentalrakete Nordkoreas mit Feststoffantrieb. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt zugenommen. Zu Wochenbeginn hatte Nordkorea die USA vor der Entsendung eines atomgetriebenen U-Boots nach Südkorea gewarnt.