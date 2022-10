Nordkorea hat seine Raketentest-Serie fortgesetzt. Das Land feuerte am Sonntag zwei ballistische Raketen in Richtung des Japanischen Meeres ab, teilten benachbarte Länder mit. Es war der siebte Test innerhalb von zwei Wochen. Japan und die USA zeigten sich beunruhigt. Aus Südkorea hieß es, die schnelle Abfolge von Tests könnte darauf hin deuten, dass Nordkorea auf seinen ersten Atomtest seit 2017 zusteuert. Vorbereitungen werden seit Monaten beobachtet. Beide am Sonntag abgefeuerten Raketen erreichten eine Höhe von 100 Kilometern und flogen 350 Kilometer weit, sagte Japans Verteidigungsminister. Es bestehe die Möglichkeit, dass sie von U-Booten abgefeuert worden seien. Sie seien vor Japans ausschließlicher Wirtschaftszone niedergegangen.