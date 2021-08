Atomreaktor in Betrieb

Nordkorea hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) möglicherweise den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. "Seit Anfang Juli 2021 hat es Anzeichen gegeben, einschließlich des Ablaufs von Kühlwasser, die mit dem Betrieb des Reaktors übereinstimmen", hieß es in einem IAEA-Bericht. Zudem soll das radiochemische Labor, das als Anlage zur Wiederaufarbeitung benutzter Kernbrennstäbe dient, von Februar bis Juli betrieben worden. Die Hinweise seien "zutiefst beunruhigend". Die IAEA beruft sich auf angekaufte Bilder, die von kommerziellen Satelliten gemacht wurden. Nordkorea hatte Atominspekteure vor Jahren des Landes verwiesen.