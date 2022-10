Niedersachsens SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil hat nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen mit den Grünen angekündigt. Die Verhandlungen sollten am 26. Oktober beginnen, sagte Weil nach ersten Beratungen beider Parteien am Donnerstag. Die SPD hatte die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die Sozialdemokraten kamen auf 33,4 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 14,5. Weil regierte bereits in seiner ersten Amtszeit mit den Grünen.