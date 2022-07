Niedersachsen will kriminelle Clans mit einer konsequenten und unnachgiebigen "Null-Toleranz-Strategie" bekämpfen. "Rechtsfreie Räume und Paralleljustiz werden nicht geduldet", sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Montag. Auch würden Clankriminellen Führerschein und Luxuskarossen weggenommen, das schränke deren Mobilität ein. Hochwertige Fahrzeuge dienten oft als Statussymbol, um Macht auf der Straße zu demonstrieren. Der Clankriminalität wurden in Niedersachsen im vergangenen Jahr 2841 Fälle zugeordnet, 2020 waren es 1951 Fälle. Der Anstieg sei "maßgeblich auf die Sensibilisierung der Polizei zurückzuführen", sagte Brockmann bei der Vorstellung des Lagebilds.