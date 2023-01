Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens soll Nachfolgerin des langjährigen Amtsinhabers Boris Pistorius (beide SPD) im Innenministerium des Bundeslandes werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an . Pistorius ist bereits als Bundesverteidigungsminister im Amt, wo er auf die zurückgetretene Christine Lambrecht folgte. Die 54-jährige Behrens wird die erste Frau an der Spitze des niedersächsischen Innenministeriums sein. Sie kündigte an, die Sicherheitsbehörden weiter zu stärken: "Niedersachsen ist ein sicheres Land und das soll es auch bleiben." Behrens leitete seit März 2021 das Sozial- und Gesundheitsministerium in Hannover. In diesem Amt wird ihr wiederum der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi (SPD) nachfolgen, wie Regierungschef Weil ebenfalls sagte. Der 57-jährige Chirurg ist seit Oktober 2021 Mitglied des Bundestags.