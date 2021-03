Am zweiten Tag der Parlamentswahl in den Niederlanden sind große Probleme mit der dort für viele Menschen ungewohnten Briefwahl ans Licht gekommen. Viele ältere Leute über 70 Jahre hätten Fehler gemacht, dennoch sollten ihre Stimmen gezählt werden. Erstmals durften Bürger über 70 Jahre auch per Post ihre Stimme abgeben. Das Verfahren bei der Auszählung der Briefwahlstimmen werde geändert, damit das Wahlgeheimnis garantiert bleibe, sagte Innenministerin Kajsa Ollongren am Dienstag in Den Haag. Nach Angaben des Ministeriums geht es um fünf bis zehn Prozent der Stimmen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Parlamentswahl vom Mittwoch um zwei Tage verlängert worden. Gewählt wird seit Montag.