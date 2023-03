In den Niederlanden haben mehr als zehntausend Landwirte gegen geplante strengere Umweltauflagen der Regierung protestiert ). Die Bauernorganisation "Farmers Defence Force" rief am Samstag zu der friedvollen Demonstration in Den Haag auf, der sich auch Umweltschützer anschlossen. Die Proteste entzündeten sich an Plänen der Regierung, den Ausstoß von Stickoxiden und Ammoniak bis 2030 um 50 Prozent zu verringern. Die Landwirte sehen sich bei Umsetzung der Auflagen in ihrer Existenz bedroht. Vor allem die Viehzucht ist nach Regierungsangaben für schädliche Stickstoffverbindungen verantwortlich. Schon seit vielen Jahren verletzen die Niederlande EU-Grenzwerte. Die Landwirte zweifeln die Notwendigkeit der Maßnahmen dagegen an.