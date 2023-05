Die Niederlande dürfen Viehbetriebe, die zu viel Stickstoff-Emissionen verursachen, aufkaufen. Die EU-Kommission stimmte am Dienstag einer Regelung mit einem Volumen von knapp 1,5 Milliarden Euro zu. Damit zeichnet sich ein Ausweg in dem Konflikt mit Bauern ab. Die Regierung will 3000 Viehzuchtbetriebe, die Naturgebiete mit zu hohen Stickstoff-Emissionen belasten, aufkaufen. Sie will Landwirten bis zu 120 Prozent des Marktpreises anbieten. Auch andere Bauern, die weniger Schadstoffe verursachen sollen bis zu 100 Prozent des Marktwertes bekommen. Die EU-Kommission erklärte, dass es nicht um unerlaubte staatliche Subventionen gehe.