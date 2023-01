SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Millionen Menschen verzichten auf Sozialleistungen. Viele nehmen Sozialleistungen nicht in Anspruch, obwohl sie ihnen zustehen. Dies gilt für die staatliche Grundsicherung, Pflegehilfen, den Kinderzuschlag für Geringverdiener oder das Wohngeld. Das zeigt eine Analyse diverser wissenschaftlicher Studien. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, sagt der SZ: "Die bürokratischen Hürden sind sehr hoch." Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Korruptionsskandal: Zwei weitere Abgeordnete im Visier der Ermittler. Die belgische Justiz verlangt die Aufhebung der Immunität von zwei Europa-Parlamentariern - es handelt sich offenbar um die Sozialdemokraten Tarabella und Cozzolino. Sie stehen unter Verdacht, Bestechungsgeld aus Katar erhalten zu haben, was sie dementieren. Zum Artikel

Amtsärzte fordern EU-weite Testpflicht für Reisende aus China. Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in der Volksrepublik dringen Mediziner auf ein einheitliches Schutzkonzept. Wer sich infiziert hat, soll in Isolation gehen müssen. Zum Artikel

Darts-WM: Finaltraum von Gabriel Clemens geplatzt. Der Saarländer verliert im Halbfinale gegen Vorjahresfinalist Michael Smith. Dennoch kann er das Turnier als Erfolg verbuchen. Er rückt in die Kategorie der besten 20 Spieler der Welt auf. Zum Artikel

Gladbachs Torhüter könnte nach München wechseln. Dem deutschen Fußballrekordmeister FC Bayern fällt es weiterhin schwer, einen Stammtorwart für die Rückrunde zu finden. Doch der Schweizer Yann Sommer hat in Mönchengladbach offenbar einen konkreten Wechselwunsch hinterlegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Kramatorsk trotzt der Zerstörung. In der ukrainischen Großstadt leben die Menschen seit Monaten mit der Gewissheit, dass es jederzeit vorbei sein kann. Trotzdem bleiben viele. Ein Besuch bei denen, die nicht aufgeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij warnt vor Abnutzungskrieg. Die wiederholten Drohnenangriffe sollen die ukrainische Luftabwehr zermürben, so der Präsident des Landes. Der EU-Ukraine-Gipfel soll am 3. Februar in Kiew stattfinden. Nach ukrainischen Angaben steigt die Zahl der entdeckten Folterstätten bei Charkiw auf 25. Zum Liveblog zum Krieg

Wissing will Experten über Atomlaufzeiten entscheiden lassen. Man brauche keine "Rechthaberei", sondern eine "fachliche Antwort" auf die Frage einer bezahlbaren Energieversorgung, sagt der Verkehrsminister. Zum Liveblog zur Energiekrise

Weitere wichtige Themen