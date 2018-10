24. Oktober 2018, 07:21 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

USA wollen Verdächtigen im Fall Khashoggi Visa entziehen. Das kündigt Außenminister Pompeo an. US-Präsident Trump kritisiert Saudi-Arabien für die " schlechteste Vertuschungsaktion in der Geschichte von Vertuschungsaktionen ". Bei der Investorenkonferenz in Riad spielt der Tod des Journalisten keine Rolle. Saudi-Arabien ist auf ausländische Geldgeber dringend angewiesen, berichtet Paul-Anton Krüger .

Hungersnot in Jemen könnte bald 14 Millionen Menschen treffen. Die unmittelbar bevorstehende Katastrophe in der Kriegsregion könne "größer sein als alles, was die Experten auf diesem Gebiet in ihrem Arbeitsleben bislang erlebt haben", sagt UN-Nothilfekoordinator Lowcock. Zur Meldung

Metro-Rolltreppe in Rom bricht zusammen - mehr als 20 Verletzte. Das Unglück ereignet sich vor der Champions-League-Partie zwischen dem AS Rom und ZSKA Moskau. In einer U-Bahn-Station nahe dem Stadion gibt eine Rolltreppe plötzlich nach und rast nach unten. Zum Text

Forscher entdecken ältestes erhaltenes Schiffswrack der Welt. Das griechische Handelsschiff ist etwa 2400 Jahre alt. Warum das Fundstück im Schwarzen Meer so gut erhalten ist - dafür haben die Wissenschaftler eine einfache Erklärung. Ihren Angaben zufolge ist der Mangel an Sauerstoff in den Tiefen des Meeres der Grund dafür .

Was wichtig wird

Verwaltungsgericht verhandelt über Dieselfahrverbot für Mainz. Klägerin ist die Deutsche Umwelthilfe, die auch vor anderen Gerichten ähnliche Verfahren führt. Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht Berlin Diesel-Fahrverbote für mehrere Straßen in der Hauptstadt angeordnet .

EU-Parlament stimmt über Plastik-Richtlinie ab. Vor allem Einweg-Produkte aus Plastik wie Strohhalme, Geschirr und Wattestäbchen sollen verboten werden. Allein in der Europäischen Union entstehen nach Angaben der EU-Kommission jedes Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikmüll, von denen weniger als 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt werden

Prozess in Miesbacher Sparkassenaffäre beginnt. Der einstige Miesbacher CSU-Landrat Jakob Kreidl, der frühere Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Georg Bromme und zwei weitere Angeklagte sollen sich wegen Untreue verantworten.

Frühstücksflocke