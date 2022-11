Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Tote und Verletzte nach Explosion in Istanbul. An einem beliebten Touristenpunkt in der größten türkischen Stadt hat es eine Explosion gegeben. Rettungs- und Sicherheitskräfte sind vor Ort. Die Hintergründe sind noch unklar. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal als "hinterhältigen Anschlag" bezeichnet. Zum Artikel

Demokraten verteidigen Mehrheit im US-Senat. Präsident Biden und seiner Partei gelingt bei den Zwischenwahlen ein wichtiger Sieg. Für die Republikaner ist die Niederlage schmerzhaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Handelsbeziehungen: Wohin, wenn nicht nach China? Auf seiner Reise zum G-20-Gipfel macht Olaf Scholz gleich mehrere Zwischenstopps in Asien. In Singapur trifft er auf Robert Habeck. Der Kanzler und sein Vize suchen Auswege aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit Deutschlands von dem allzu mächtigen Handelspartner China. Zum Artikel (SZ Plus)

Gipfeltreffen in Asien: Spannungstest für die Supermächte. US-Präsident Joe Biden und Chinas Machthaber Xi Jinping treffen sich zum ersten Mal in ihrer Amtszeit. Der drohende Machtkampf im Pazifik überschattet die asiatische Gipfelwoche. Zum Artikel

Bund-Länder-Finanzen: Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Ob Kitas oder 49-Euro-Ticket: Ihr presst uns aus, sagt der Bund. Ihr beschließt etwas und gebt kein Geld dafür, sagen die Länder. Wer hat recht? Ein Erklärungsversuch an drei Beispielen. Zum Artikel (SZ Plus)

Klimaaktivismus: Buschmann prüft härtere Strafen zum Schutz von Kunst. Wer Kulturschätze angreife, überschreite "eine rote Linie", findet der FDP-Bundesjustizminister. Parteikollege Baum hält die bestehenden Gesetze dagegen für ausreichend. Zum Artikel

EXKLUSIV Strafprozesse sollen in Wort und Bild aufgezeichnet werden. Schluss mit der Zettelwirtschaft: Justizminister Buschmann will die handschriftlichen Notizen in Hauptverhandlungen durch digitale Mitschnitte ablösen. Ein Joker für Revisionsverfahren? Zum Artikel (SZ Plus)

Iran warnt Scholz vor "langfristigen Schäden". Teheran kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz scharf wegen dessen Äußerungen zum gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten im Iran. Diese seien "provokativ, einmischend und undiplomatisch". Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Lawrow macht dem Westen schwere Vorwürfe. Kurz vor dem G-20-Gipfel in Indonesien attackiert der russische Außenminister die USA und die Nato - und wirft ihnen eine Militarisierung Südostasiens vor. Zum Liveblog

Drohnen-Spende für die Ukraine. Bei einer Demo in München gegen Russlands Krieg verlost Kabarettist Christian Springer eine Flagge, signiert vom ukrainischen Oberbefehlshaber. Vom Erlös kaufen die Organisatoren Drohnen. Zum Artikel

