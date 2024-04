Bundestag beschließt Reform des Klimaschutzgesetzes und Solarpaket. Der Bundestag hat die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Verfehlungen der Klimaziele in einzelnen Sektoren können künftig anders bewertet werden. Umweltverbände kritisieren die Reform als Aufweichung des Klimaschutzes. Das Maßnahmenpaket zur Solarenergie soll deren Nutzung in Deutschland unkomplizierter gestalten. Zum Artikel

Atomausstieg 2023: FDP rudert bei Vorwürfen gegen Habeck zurück. Die Union hat Habeck aufgefordert, die Umstände der Entscheidung des Atomausstiegs 2023 aufzuklären. Ihm wurde vorgeworfen, den Atomausstieg entgegen den nationalen Interessen und dem Rat seines Hauses durchgesetzt zu haben. Eine Anhörung im Bundestag liefert dafür jedoch zunächst keine Belege. Zum Artikel

Dazn will die Bundesliga verklagen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Streaminganbieter Dazn streiten sich öffentlich um die Vergabe der TV-Rechte an Sky. Dazn fühlt sich ungerecht behandelt und will den DFL verklagen. Es geht um die Übertragung aller Bundesligaspiele am Freitag und Samstagnachmittag. Die DFL hat daraufhin die Auktion erst einmal ausgesetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Regisseur Verhoeven gestorben. Der deutsche Filmemacher Verhoeven ist an einer schweren Krankheit verstorben. Berühmt wurde er durch den Film "Die weiße Rose". Mit dem Film "o.k." verursachte er einen Skandal. Am Montag ist der Ehemann von Schauspielerin Senta Berger im Alter von 85 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Hunderttausende sollen Rafah vor der Offensive Israels verlassen haben. Vor einer drohenden israelischen Offensive im Süden des Gazastreifens sollen bereits massenhaft Menschen aus Rafah geflüchtet sein. 150 000 bis 200 000 palästinensische Zivilisten hätten seit dem 7. April das Gebiet verlassen, berichtet die israelische Zeitung Jerusalem Post unter Berufung auf die Armee. Zum Liveblog

EXKLUSIV AfD-Abgeordnete kritisieren Umgang der Partei mit Spionageverdacht. In der AfD wächst der Unmut darüber, dass sich die Parteiführung bisher nicht vom EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah distanziert, dessen Mitarbeiter für China spioniert haben soll. Denn interne Informationen zeigen, dass es viele Warnungen gegeben hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages