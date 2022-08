SZ am Morgen

Von Jens Schneider

Was heute wichtig ist

Eskalation in Nahost. Bei einem israelischen Luftangriff wird der Militärchef der Organisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Die feuert daraufhin Dutzende Raketen auf das Land ab (SZ Plus). Zum Artikel

Auftaktsieg für FC Bayern. Der Meister deklassiert Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Start mit 6:1. Zum Artikel

Diskussion um Atomkraft. TÜV Süd und Freistaat Bayern pflegen bei der Atomaufsicht eine jahrzehntelange Nähe (SZ Plus). Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk. Russland und Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss des Kraftwerks in Saporischschja vor. Der ukrainische Präsident fordert Sanktionen gegen Russlands Nuklearindustrie. Zum Liveblog

Pläne zur Gas-Umlage. Ampel-Koalition will Belastung für Gaskunden mindern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Was Virologen zur Wiesn sagen. "In einer Wolke aus Bier, Hendl und Omikron". Die Experten sind sich weitgehend einig: Nach der Wiesn wird die Zahl der Infektionen hochschnellen. Doch sollte man das Volksfest deshalb ihrer Meinung nach absagen? (SZ Plus) Zum Artikel