Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bedeutung von Waffenlieferungen an die Ukraine für die eigene Sicherheit des Westens betont. "Es ist nicht nur moralisch das Richtige, sondern auch in unserem eigenen Sicherheitsinteresse", sagte der Norweger am Dienstag bei einem Besuch in Finnland. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolge mit dem Überfall auf die Ukraine ein bekanntes Muster und werde, wenn man ihn nicht hindere, danach nicht Halt machen. "Wir wissen nicht, wann dieser Krieg endet. Aber wir müssen sicherstellen, dass sich danach die Geschichte nicht wiederholt", sagte Stoltenberg. Finnland und Schweden stellte Stoltenberg einen zeitnahen Beitritt als Vollmitglieder der Nato in Aussicht. In der kommenden Woche sollen dazu weitere Gespräche geführt werden.