RKI meldet erstmals mehr als 20 000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter melden am Freitag demnach 21 506 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Vortag hatte es einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie gegeben. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Mehr als 100 Festnahmen in London wegen Lockdown-Verstößen. Bereits in der vorangegangen Nacht hatte es Zusammenstöße zwischen der Polizei und Partygängern gegeben. Die USA verzeichnen aktualisierten Daten zufolge mit 120 553 Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert. In den Niederlanden sinkt die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag auf knapp 7000. Ein internationaler Überblick

Dänemark tötet alle Nerze. Die Behörden sind wegen einer Mutation des Coronavirus alarmiert. Der veränderte Erreger ist auf mehrere Menschen übergesprungen und könnte die Wirkung von Corona-Impfstoffen beeinträchtigen, schreibt Kai Strittmatter.

Biden und Trump liegen in Georgia faktisch gleichauf. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommen beide demnach auf 49,4 Prozent. CNN zufolge ist der Vorsprung des Republikaners zuletzt auf weniger als 1800 Stimmen geschrumpft. Auch im Kampf um den Schlüsselstaat Pennsylvania kann Biden seinen Rückstand auf Trump weiter verkleinern. Derweil kommt es zu Gewaltandrohungen gegen Wahlhelfer. Die Entwicklung im Live-Blog

Trump spricht weiterhin von Wahlbetrug. Mit einem Auftritt im Weißen Haus erneuert Trump seine haltlosen Vorwürfe, die Wahl sei ein Betrug der Demokraten. Er beschwert sich zudem darüber, dass die Briefwahlstimmen so einseitig zugunsten von Biden ausfielen. Egal, was am Ende bei der Wahl herauskommt, Trumps Wahlbetrugslüge wird hässliche Folgen haben, kommentiert Hubert Wetzel. (SZ Plus)

Als letzter Ausweg bliebe ein Coup. Trumps Vorsprung in Pennsylvania schmilzt stündlich dahin. Die Briefwähler könnten Biden zu 20 Wahlleuten verhelfen. Das würde ihm die Präsidentschaft sichern. Wenn Trump nicht am Ende einen schmutzigen Trick versucht. Von Thorsten Denkler (SZ Plus)

Der blaue Traum ist ausgeträumt. Die Demokraten hatten schon große Pläne geschmiedet für ein Amerika nach ihren Vorstellungen. Doch im Senat werden sie wohl hinter den Republikanern zurückbleiben, im Abgeordnetenhaus schrumpft ihre Mehrheit. Von Reymer Klüver

Fingerabdruck in Personalausweisen wird Pflicht. Auch Papierfotos sind künftig verboten, um die Sicherheit der Dokumente zu erhöhen. Beim Geschlecht können Menschen im Personalausweis in Zukunft ein "X" eintragen lassen, wenn sie sich weder als Mann noch als Frau sehen. Zum Text von Constanze von Bullion

Europa League: Leverkusen siegt dank Bailey in Israel. Bayer schlägt Hapoel Be'er Scheva 4:2, Hoffenheim gewinnt 5:0 gegen Liberec. Mario Götze scheitert derweil mit Eindhoven an Saloniki - und die Siegesserie des AC Mailand reißt gegen Lille. Mehr dazu

Bundestag berät über weitere Corona-Krisenmaßnahmen. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Spahn sehen unter anderem neue Regeln bei Verdienstausfällen vor. So sollen Entschädigungsansprüche für Eltern, die wegen einer Kinder-Betreuung nicht arbeiten können, verlängert und erweitert werden.

Ausgangssperre und Teil-Lockdown starten in Italien. Ab diesem Freitag gilt eine nächtliche Ausgangssperre für die 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Damit will die Regierung die steigenden Corona-Zahlen in den Griff bekommen. In mehreren Regionen tritt zudem ein Teil-Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr in Kraft. Landesweit müssen die Museen geschlossen bleiben, höhere Schulen und Universitäten auf Online-Unterricht umstellen.

Verwaltungsgerichtshof entscheidet voraussichtlich über erste Anträge gegen Corona-Verordnung. Knapp 30 Verfahren gegen die Regelungen der jüngsten Corona-Verordnung sind am VGH eingegangen. Antragsteller sind unter anderem Hotels, Spielhallen, Restaurants, Fitnessstudios und Privatpersonen.

Digitalkonferenz der CDU Sachsen. Dabei sollen die Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU vorgestellt werden - Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Die Live-Sendung soll online sowie bei Sachsen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Aus dem Häuschen. Selten war der Begriff "Wohnklo mit Kochdusche" treffender als für jenes Vier-Quadratmeter-Haus, das gerade in Bremen zum Verkauf steht. Der Preis: 77 777 Euro. Pro Quadratmeter zwar kein wirkliches Schnäppchen - aber für Eigenbrötler echt praktisch. Von Peter Burghardt