Was wichtig ist

US-Verteidigungsminister Esper sieht keine Belege für geplante Angriffe auf vier US-Botschaften. Präsident Trump hatte die umstrittene Tötung Soleimanis mit angeblich bevorstehenden Angriffen auf vier Botschaften gerechtfertigt. Esper sagte, er habe keine Beweise "in Bezug auf vier Botschaften" gesehen. Er habe aber Informationen gehabt, dass es "innerhalb weniger Tage einen Angriff geben würde, der ein breites Ausmaß haben würde". Zur Meldung

EXKLUSIV Bund erwirtschaftet 2019 kleineren zweistelligen Milliardenüberschuss. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr nach SZ-Informationen mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Weil das Wirtschaftswachstum 2019 eher schwach ausfiel, kommt der Überschuss unerwartet. Wirtschaftsminister Altmaier plant die Mehreinnahmen offenbar schon für Steuersenkungen ein. Zum Artikel von Cerstin Gammelin

Vulkan Taal spuckt Asche und Lava. Seit Sonntag spuckt der Vulkan nahe der philippinischen Hauptstadt Manila Asche in die Luft, am Montag kam es zu ersten Lavaausbrüchen. Seismologen warnen vo einem "gefährlichen Ausbruch" und fordern bis zu 300 000 Menschen in der Umgebung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Zum bislang letzten Mal ausgebrochen war der Taal im Jahr 1977. Zum Bericht

Umweltschützer reagieren mit Empörung auf Siemens-Entscheidung. Der Konzern hält an den Plänen fest, Signaltechnik für eine Zuglinie zu liefern, die für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien gebraucht wird. Das gab Siemens-Chef Kaeser am Sonntagabend bekannt. Fridays for Future kündigte umgehend Proteste an. Aktivistin Luisa Neubauer sagte: "Joe Kaeser begeht einen unentschuldbaren Fehler." Auch von australischen Umweltschützern kommt heftige Kritik. Zum Text

SZ Plus Wie die Arbeitszeiterfassung gelingen kann. In Deutschland müssen bald alle Arbeitszeiten dokumentiert werden, zur Not auf Papier. Ein Gutachten zeigt, wie sich dafür das deutsche Arbeitsrecht ändern müsste. Das bisherige Konzept der "Vertrauensarbeitszeit" kann dem Gutachten zufolge nur eingeschränkt erhalten bleiben. Von Henrike Roßbach

Mutmaßliches Gewaltverbrechen in Starnberg. Nachdem Angehörige ein Ehepaar tagelang nicht erreichen können, bitten sie die Polizei um Hilfe. Die findet in dem Haus in Starnberg drei Tote: das Ehepaar und deren Sohn. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Zum Bericht

Was wichtig wird

Vereidigung der EU-Kommission. Sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt wird die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammen mit ihren 26 Kommissaren offiziell vereidigt. Bei der Zeremonie vor den Richtern des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg gelobt sie in einer Eidesformel, die EU-Verträge zu achten und im Allgemeinwohl zu handeln. Von der Leyen hatte ihr Amt am 1. Dezember als Nachfolgerin des Luxemburgers Juncker angetreten.

Vertreter von Rot-Rot-Grün in Thüringen treffen CDU und FDP. Die fünf Parteien wollen darüber reden, wie künftig Mehrheiten im Thüringer Parlament gefunden werden können. Derzeit basteln Linke, SPD und Grüne an einem Programm für eine mögliche Minderheitsregierung. Dabei wären die drei bisherigen Regierungspartner aber auf Stimmen von CDU oder FDP angewiesen.

Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt. Zu den Favoriten zählen die Filme "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story" und "Joker". Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben.

Macron empfängt afrikanische Kollegen zu Anti-Terror-Gipfel. Frankreichs Präsident erwartet von der G-5-Sahel-Gruppe, zu der Mali, Mauretanien, Niger, der Tschad und Burkina Faso gehören, ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen Terrorgruppen. Der Gipfel sollte ursprünglich bereits im Dezember stattfinden, war dann aber wegen eines schweren Anschlags auf Soldaten im Niger verschoben worden.

Krisensitzung der britischen Royals. Nach dem überraschenden Rückzug von Meghan und Harry empfängt die Queen die königliche Familie am Montag auf ihrem Landsitz in Sandringham. An dem Treffen sollen Sohn Charles sowie die beiden Enkel William und Harry teilnehmen. Auch Harrys Frau Meghan soll von Kanada aus zugeschaltet werden. Königin Elizabeth II.will eine rasche Lösung im Familienstreit finden.

Frühstücksflocke

Giftcocktail der Kobra entschlüsselt. Millionen Menschen werden jedes Jahr von Giftschlangen gebissen: Mehr als 100 000 sterben laut Weltgesundheitsorganisation jährlich an dem Gift, bis zu 500 000 weitere erleiden bleibende Schäden. Das liegt vor allem daran, dass Gegenmittel oft nicht verfügbar sind, aber auch, dass die Zusammensetzung der Schlangengifte nicht genau bekannt ist. Nun hat ein internationales Forscherteam die Toxine der Südasiatischen Kobra anhand ihres Erbguts bis ins Detail analysiert.