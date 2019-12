Was wichtig ist

EXKLUSIV mit SZPlus: Viele Rentner verzichten aus Scham auf Grundsicherung. Fast zwei Drittel der Deutschen, die im Alter Anspruch auf Grundsicherung hätten, verzichten lieber und sparen an Heizung oder Essen als dem Staat zur Last zu fallen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Zum Bericht von Henrike Roßbach

US-Demokraten veröffentlichen Bericht zu Impeachment-Untersuchung. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses gelangt zu dem Schluss, dass der US-Präsident in der Ukraine-Affäre tatsächlich sein Amt missbraucht habe. Trump muss sich aber noch keine Sorgen machen, schreibt Alan Cassidy.

US-Kongress will Sanktionen wegen verfolgter Uiguren. Die Abgeordneten kritisieren das Vorgehen Chinas gegen die Minderheit der Uiguren scharf und drohen Sanktionen an. Die chinesische Regierung reagiert empört. Zur Meldung

Google-Gründer geben Unternehmensführung ab. Larry Page und Sergey Brin ziehen sich aus dem operativen Geschäft des Mutterkonzerns Alphabet zurück. Neuer Vorstandschef des Internetriesen wird Google-Chef Sundar Pichai. Page und Brin sollen jedoch ihre Posten im Verwaltungsrat des Konzerns behalten. Von Jürgen Schmieder

Kamala Harris verlässt Präsidentschaftsrennen. Die US-Demokratin hat bekanntgegeben, aus dem Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei auszusteigen. Ihr fehlen nach eigenen Angaben die finanziellen Mittel, berichtet Alan Cassidy.

Weitere Bank verlangt Negativzinsen ab dem ersten Euro. Nach der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck führt nun auch die VR-Bank Westmünsterland Negativzinsen für Sparer ein. Das liegt an der Europäischen Zentralbank, die seit Zinsen 2014 von Geschäftsbanken verlangt, wenn diese bei ihr Geld kurzfristig parken, berichtet Harald Freiberger.

Was wichtig wird

Nächste Runde der Impeachment-Anhörungen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses will mehrere Verfassungsrechtler zu den rechtlichen Grundlagen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten befragen. In den vergangenen Wochen hatte zunächst der Geheimdienstausschuss diverse Regierungsmitarbeiter zu der Ukraine-Affäre rund um Trump angehört.

Alternative Nobelpreisträger werden geehrt. Menschenrechtskämpferin Aminatu Haidar aus der Westsahara sowie der brasilianische Ureinwohner Davi Kopenawa werden ihre Auszeichnungen bei der erstmals öffentlichen Verleihung in Stockholm persönlich entgegennehmen. Greta Thunberg und die vierte Preisträgerin, die Frauenrechtlerin Guo Jianmei aus China, werden dagegen nicht dabei sein.

Innenminister beraten über Kampf gegen Rechts. Zwei Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ist das Vorgehen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ein zentrales Thema der Innenministerkonferenz (IMK). Unter anderem sollen die Verfassungsschutzämter intensiver zusammenarbeiten, um radikalisierte Einzelpersonen und rechtsextremistische Netzwerke im Internet besser zu identifizieren.

Frühstücksflocke

Spuren des Lust-Biestes. Das Londoner Magazin Literary Review kürt mit dem Bad Sex in Fiction Award "die schrecklichste Schilderung einer Sexszene in einem ansonsten guten Roman". Der Preis soll "auf die grobe, geschmacklose, oft oberflächliche Verwendung überflüssiger Passagen sexuellen Inhalts" hinweisen und "ihr entgegenwirken". In diesem Jahr war die Auswahl so grauenhaft, dass der Preis zum ersten Mal seit Bestehen an zwei Autoren geht.