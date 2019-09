Was wichtig ist

Deutschlands Automanager haben Angst vor Umweltschützern. Die Stimmung zwischen Autoindustrie und Umweltschützern ist vergiftet. Ausgerechnet kurz vor der wichtigen Messe IAA hat die Branche die Hosen voll, berichten Max Hägler und Christina Kunkel.

Neuer Anlauf zum Schutz des Amazonas. Sieben Staaten Südamerikas einigen sich auf einen Pakt für den Regenwald. Brasilien nutzt die Stunde für einen verbalen Angriff auf Frankreich. Die Details

EXKLUSIV - Warum Kramer als Arbeitgeberpräsident verlängert. Eigentlich wollte Deutschlands oberster Arbeitgeber Ingo Kramer abtreten. Doch jetzt macht er trotzdem weiter: Er will den Job nicht den Hardlinern überlassen. Von Marc Beise

Mehr als neun Jahre Haft für türkische Oppositionelle. Die Istanbuler Chefin der Partei CHP wurde unter anderem wegen Präsidentenbeleidigung und Terrorpropaganda verurteilt. Sie gilt als maßgeblich verantwortlich für den Sieg ihrer Partei bei der Oberbürgermeisterwahl. Hier mehr lesen

Niederlage für deutsche Nationalmannschaft. Die DFB-Elf verliert in der EM-Qualifikation 2:4 gegen die Niederlande. Das Team fand über die 90 Minuten nicht zur gewohnten Sicherheit, schreibt Christof Kneer. Von den Wackelpudding-Beinen Jonathan Tahs und den zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten des Joshua Kimmich lesen sie in der Einzelkritik von Carsten Scheele.

Indien verliert kurz vor Mondlandung den Kontakt zum Landemodul. Als vierte Nation wollte Indien eine Sonde zum Mond schicken. Tausende verfolgen die Live-Übertragung über die sozialen Medien. Doch knapp zwei Kilometer vor dem Ziel bricht die Verbindung ab. Zum Bericht

Was wichtig wird

Erste SPD-Regionalkonferenz in Ostdeutschland. Bevor es für die Genossen am Sonntag nach Bremen geht, präsentieren sich die Kandidaten am Samstag von 10 Uhr an in Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt. Insgesamt sind 23 solcher Regionalkonferenzen geplant, die letzte soll am 12. Oktober in München stattfinden. Auf den bisherigen Veranstaltungen kommt vor allem das Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gut an, berichtet unser Korrespondent Mike Szymanski.

Regionalwahlen in Russland. Die Abstimmung am Sonntag ist ein wichtiger Stimmungstest für Kremlchef Wladimir Putin und die Regierungspartei, die laut Umfragen teils mit massiven Verlusten rechnen muss. In Moskau versuchte der Staatsapparat, Oppositionelle von der Stadtratswahl fernzuhalten. Es ist aber nur eine von vielen Wahlen. Von besonderem Interesse ist die umstrittene Abstimmung über das Parlament der Halbinsel Krim .

La République en Marche tagt in Bordeaux. Es ist die erste größere Selbstfindungsveranstaltung der Partei des französischen Präsidenten Macron. In Paris tritt en Marche gespalten auf - dort wollen zwei Anhänger der Gruppe Bürgermeister werden.

Frühstücksflocke