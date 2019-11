Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Richterin zwingt Trumps Ex-Mitarbeiter zu Aussage vor Kongress. Don McGahn hatte bisher eine Befragung verweigert - auf Anweisung von Trump. Nun ermahnt die Richterin: Präsidenten seien keine Könige. Der frühere Leiter der Rechtsabteilung könne sich daher nicht auf Immunität berufen. Zur Meldung

Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Das Bundesjustizministerium hat einen entsprechenden Gesetzentwurf erarbeitet. Am Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat soll damit aber möglichst nichts geändert, Elternrecht und Elternverantwortung nicht beschränkt werden. Von Wolfgang Janisch

SZ Plus - Trump untergräbt Recht und Disziplin. Der US-Präsident begnadigt wegen Mordes verurteilte US-Soldaten. Als Oberbefehlshaber darf er das. Doch ihm geht es nicht um Gnade vor Recht. Ihm geht es um sich selbst. Kommentar von Hubert Wetzel, Washington

Ministerium plant weniger Lebensmittelkontrollen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will einem Bericht zufolge die Lebensmittelkontrollen in Betrieben neu regeln. Dies könnte negative Auswirkungen auf die personelle Ausstattung der kontrollierenden Behörden haben und dazu führen, dass einige Lebensmittelhersteller deutlich seltener überprüft werden. Zur Nachricht

In USA wegen Doppelmordes verurteilter Deutscher nach mehr als 33 Jahren frei. Jens Söring kommt auf Bewährung frei. Das entschied das im Bundesstaat Virginia zuständige Gremium. Söring war 1990 wegen des Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom verurteilt worden. Er gestand die Tat zunächst, widerrief dies aber später. Von Karin Steinberger

Wada-Gremium fordert vier Jahre Sperre für Russland. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat eine Zusammenfassung des Berichts veröffentlicht, der sich mit dem Manipulationsskandal um die Russische Anti-Doping-Agentur Rusada beschäftigt hat. Der Empfehlung zufolge soll die Rusada vier Jahre von vielen sportlichen Großereignissen ausgeschlossen werden. Zum Text

Was wichtig wird

Bundestag debattiert über Bundeshaushalt 2020. Dabei soll es vor allem um die Etats Finanzen, Ernährung und Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz sowie Verkehr und Wirtschaft gehen.

Prozess gegen "Todespfleger" beginnt. Der Angeklagte soll Patienten mit Insulin getötet und beraubt haben. Er war seit 2008 als ungelernte Pflegehilfskraft unter anderem in England und an 69 Orten in Deutschland tätig gewesen. Hintergründe von Kassian Stroh

Was der Klimawandel für Deutschland bedeutet. Welche Folgen hat die Erderhitzung für Deutschland - und wie sollte das Land sich darauf vorbereiten? Darum geht es in einem Bericht, den Bundesumweltministerin Schulze (SPD) vorstellt.

BGH verkündet Urteil zu Bewährungsstrafen gegen zwei JVA-Beamte. Die Männer hatten einem Häftling regelmäßig Freigang gewährt, der fürs Fahren ohne Führerschein bekannt war. Der Mann verursachte auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen schweren Unfall, bei dem eine junge Frau starb.

Frühstücksflocke

Der Mann, der Hitlers Zylinder kaufte. Eine Prachtausgabe von "Mein Kampf", Hitlers Zigarrenkiste, Hitlers Schreibmaschine: Abdallah Chatila hat bei einer Versteigerung in München Nazi-Andenken im Wert von 600 000 Euro erworben. Jetzt spendet er sie - an eine israelische Stiftung. Von Moritz Baumstieger