Führende Vertreter der indigenen Völker Kanadas haben nach der Entschuldigung des Papstes für die Zwangsassimilierung von rund 150 000 Kindern weitere Forderungen an die katholische Kirche gestellt. Stammesälteste und Opfer des kanadischen Internatssystems werteten die Worte des Bedauerns von Franziskus als aufrichtig, berichten kanadische Medien. Nun stelle sich die Frage, was daraus folge. Konkrete Zusagen seien weiterhin nicht in Sicht, sagte Großhäuptling George Arcand von den First Nations. Bisher fehle etwa eine Verpflichtung der Kirche zur Rückgabe von indigenen Artefakten. Auch gebe es nach wie vor keinen Zugang zu den Kirchenarchiven, um Täter und Opfer zu identifizieren. Franziskus bereist derzeit Kanada.