Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App Tiktok. Der republikanische Gouverneur Greg Gianforte unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz. Die neue Regelung würde es App-Stores ab 1. Januar 2024 untersagen, die Anwendung anzubieten. Für jeden Tag, den die App trotzdem erhältlich ist, müssten sie 10 000 Dollar Strafe zahlen. Nutzerinnen und Nutzern droht keine Strafe. Wer die App bereits auf dem eigenen Gerät hat, ist nicht betroffen. Tiktok, das dem chinesischen Internetkonzern Bytedance gehört, steht in den USA unter starkem politischen Druck. Hintergrund sind Sorgen, dass chinesische Behörden und Geheimdienste über Tiktok Informationen sammeln.